Feira de beleza no Shopping Metrô Tatuapé O Shopping Metrô Tatuapé estará promovendo a I Feira de Beleza, Saúde & Forma entre os dias 08 e 17 de março. O evento contará com a participação de profissionais das principais empresas de cosméticos, estética e perfumaria. A feira apresentará expositores como: Instituto Ala Szerman, Cosméticos Valmari, Aquare Hair Center e Fuji Comésticos, que realizarão desfiles de moda, desfiles de penteados e demonstrações de cortes de cabelo e maquiagens. Maiores informações no telefone: (11) 3066-0401.