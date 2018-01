Feira de construção em Dubai gera US$ 19 mi para o Brasil A feira de construção civil dos Emirados Árabes, que aconteceu de 28 de outubro a 1º de novembro em Dubai, no Oriente Médio, gerou para o Brasil US$ 19 milhões em negócios. O valor é o resultado de mais de 1.200 reuniões entre empresários brasileiros e compradores estrangeiros que estiveram no evento. No total, 30 empresas brasileiras do ramo de construção civil - dos setores de rochas, cerâmicas para revestimento e aparelhos de refrigeração - estiveram na feira, que tem o nome de Big Five. Como forma de acentuar o potencial do mercado brasileiro, foram utilizadas estratégias de marketing para introduzir o Brasil como uma "nova alternativa" de compra. Outdoors e anúncios de produtos nacionais circularam em Dubai para auxiliar na divulgação. Durante os cinco dias da feira, 58 países estiveram presentes como compradores. A ida das empresas brasileiras ao evento contou com o apoio da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX)Brasil, da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e de outras entidades do setor de construção civil.