Feira de couro espera faturar 20% a mais este ano A feira Couromoda de calçados, artigos esportivos e artefatos de couro, que começa no dia 14 e vai até o dia 17, deve obter aproximadamente R$ 8 bilhões em negócios durante o evento e nos 90 dias subseqüentes, segundo estimativa dos organizadores. Essa cifra é cerca de 20% do total faturado pelo setor por ano. A Couromoda 2003, que será realizada no Centro de Exposições do Anhembi, em São Paulo, terá mais de 800 expositores e 1,2 mil marcas, distribuídas em 42 mil metros quadrados. Segundo a organização da feira, essas empresas respondem por cerca de 80% da produção brasileira de calçados, 650 milhões de pares/ano. Exportação Como a feira recebe a visita de compradores de diversos países, ela é para o setor calçadista e de artefatos de couro uma importante plataforma exportadora. A expectativa dos organizadores é dobrar as vendas externas até 2004. Hoje o setor calçadista vende 170 milhões de pares/ano para mais de 90 países, com os quais faturou em 2002 US$ 1,442 bilhão. A meta é chegar a US$ 2,5 bilhões/ano até 2004. Na cadeia couro/calçados houve um superávit comercial de US$ 2 bilhões no ano passado, uma vez que foram exportados US$ 2,848 bilhões e importados US$ 854 milhões em matérias-primas, componentes, máquinas e produtos acabados. Argentina O presidente da Couromoda, Francisco Santos, aposta na recuperação da Argentina para aumentar as exportações. "O mercado argentino deverá começar a retomada neste ano, e isso será muito importante. Além disso, outros mercados, como o México, terão participações maiores na pauta brasileira", disse. Ele acredita que haverá retomada de compra por parte dos Estados Unidos e também do Reino Unido, os maiores compradores de calçados brasileiros. Para ilustrar a retomada das exportações para a Argentina, Santos disse que neste ano cerca de 200 compradores do país vizinho visitarão a mais importante feira de calçados do Brasil, a Couromoda, que acontece de 14 a 17 deste mês no Anhembi, em São Paulo. "Normalmente, antes da crise, vinham 400 compradores por ano. Mas no ano passado vieram só 70 da Argentina. Então os 200 deste ano configuram uma retomada", afirmou. 2003 Os números projetados para 2003 são bons para o setor, que no ano passado enfrentou uma queda de 11% no valor, em dólar, exportado (em reais, houve um aumento de 11,5% sobre a inflação). Segundo Santos, a retomada das exportações passa por ações do governo, como redução de tarifas, desburocratização e promoção comercial no exterior. "Ainda hoje exportamos de 8,5% a 9% de impostos. E também ainda acontece de perdermos vendas por conta dos processos altamente burocráticos", afirmou. Mercado interno Dos 650 milhões de pares produzidos no ano passado, 480 milhões foram destinados ao mercado interno, ou quase 80%. A estimativa da Couromoda e da Associação Brasileira dos Exportadores de Calçados (Abicalçados) é de que esse porcentual se mantenha em 2003, mesmo com o crescimento das exportações. A única diferença é que, de acordo com Birman, os calçados ficarão de 8% a 15% mais caros já a partir da Couromoda. "É um aumento inferior com certeza à inflação, e os preços ainda continuam competitivos", disse. Os preços para o mercado externo devem continuar no mesmo patamar de hoje, como uma média de US$ 14 para a Europa, de US$ 10 para os EUA e de US$ 6 para os países árabes e da América Latina.