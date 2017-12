Feira de imóveis da Caixa termina amanhã A Caixa Econômica Federal (CEF) está realizando a 2ª Feira de Imóveis do Estado de São Paulo. O evento oferecerá 3.320 imóveis em todas as regiões até o dia 28 de julho. O anúncio oficial ocorrerá hoje. Os compradores poderão financiar até 100% do valor, sem necessidade de poupança prévia, conforme as condições da Carta de Crédito FGTS e da Carta de Crédito da Caixa. O Banco organizou sua primeira feira de imóveis no Estado em outubro de 2000. Na ocasião foram oferecidas 2,1 mil unidades. A expectativa era vender de 400 a 500 unidades, obtendo cerca de R$ 20 milhões. Contudo, o resultado ficou em R$ 6 milhões, decorrentes da comercialização de 135 imóveis. A Feira está acontecendo no Conjunto Nacional, na Av. Paulista, 2.073, na capital.