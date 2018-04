Feira de moda íntima deve receber 10 mil visitantes A indústria brasileira de roupas íntimas já atingiu a marca de 600 milhões de peças produzidas por ano. No ano passado, o faturamento do segmento, que é composto por 6 mil empresas, atingiu a marca de R$ 2,1 bilhões. Parte das criações destas fábricas e as novidades da coleção primavera-verão serão apresentadas durante o 12ª Íntima Intimatex - Salão Internacional de Moda Íntima e Matéria-Prima, que começou domingo, em São Paulo. Participam do evento cerca de 100 empresas expositoras, sendo três estrangeiras. O público estimado é de 10 mil pessoas, entre compradores nacionais e internacionais. Com forte potencial exportador, as vendas externas deste segmento atingiram US$ 56,7 milhões no ano passado e podem crescer 13% este ano, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). Os destaques do salão são as peças sem costura. As empresas vão apresentar as novas tecnologias e fios utilizados nesta linha de produtos, que ganharam aplicações de silk screen e bordados e agora estão contemplando com maior ênfase também o público masculino. A feira, realizada no ITM Expo, pela primeira vez está abrindo espaço também para o segmento moda praia e este ano já estará presente a empresa norte-americana J.Lo, que apresentara os maiôs e biquínis assinados pela cantora e atriz Jennifer Lopez. Serão realizados ainda um ciclo de palestras e desfiles diários. A organizadora do salão, a Guazzelli Messe Frankfurt, estima que o volume de negócios fechados seja equivalente a dois meses de produção da indústria.