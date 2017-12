Feira Internacional da Amazônia começa nesta quarta Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de representantes de quase todos os países latino-americanos, será aberta oficialmente, nesta quarta-feira, a II Feira Internacional da Amazônia (Fiem), organizada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Até o próximo sábado, cerca de 180 mil pessoas terão passado pelos 238 estandes montados para conhecer as novidades no mercado empresarial do País. Temas como Energia e Desenvolvimento, tecnologias alternativas e políticas publicas serão debatidos e expostos ao lado de produtos industrializados pela Zona Franca de Manaus. Representantes de todos os países com os quais o Brasil mantém relação comercial estarão presentes. Até mesmo a Argentina, que não olha com muita simpatia a entrada de produtos brasileiros em seu mercado, mandou vários representantes a Feira. A Feira espera estabelecer acordos comerciais em torno de R$ 2,5 milhões de dólares. Aumento considerável em relação à primeira edição da Feira, em 2002, que fechou US$ 1,6 milhões em contratos.