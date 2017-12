Feira livre amanhece mais cara A Ceagesp registrou ontem uma queda de 30% na oferta de hortaliças, com reflexos nos preços de atacado e varejo, que chegaram, no caso de alguns produtos, como alface e escarola, a sofrer altas de 80% em relação à semana passada. A caixa do alface, que no atacado custava R$ 10,00 na sexta-feira, foi vendida ontem por R$ 18,00. A hortaliça que sofreu o maior reajuste foram os brócolis. Passaram de R$ 15,00 para R$ 35,00, uma alta de 133% que deve ser repassada diretamente ao varejo. Outros produtos que devem registrar alta são rúcula, 87,5%; espinafre, 75%; e acelga, 67%. Especulação e previsão de mais geada pressionam preços Segundo o chefe de Economia e Desenvolvimento do Ceagesp, Flávio Godas, as verduras são os primeiros produtos cujos preços sobem, pois são colhidas e revendidas no mesmo dia. As leguminosas colhidas no sábado só devem registrar alta a partir de quinta-feira. O economista aconselha o consumidor a evitar esses produtos por alguns dias, descartando, num primeiro momento, o risco de desabastecimento, já que os fornecedores irão buscar produtos de regiões que escaparam dos efeitos do frio. Godas sugere a substituição por alimentos menos atingidos pelas geadas, como batata, mandioca, mandioquinha, inhame e repolho.