Feira: micros usados a partir de R$ 500 Pessoas que pretendem comprar um computador mas não têm dinheiro para adquirir um modelo novo podem conferir neste sábado e domingo a 1.ª Feira de Micros e Notebooks usados, que será realizada na sede do Museu do Computador, em São Paulo. De acordo com o organizador do evento, José Carlos Valle, os 20 expositores vão comercializar aparelhos em bom estado com preços entre R$ 500 e R$ 2,5 mil. "É cerca de 50% do valor de um novo e ainda há garantia de 90 dias", afirma. Entre as ofertas, estão produtos da Compaq, IBM e Toshiba. A feira também vai marcar a reinauguração do Museu do Computador, idealizado por Valle em 1998. O local abriga mais de 2,5 mil peças de diferentes épocas, como um teletipo da década de 50 e o primeiro notebook fabricado no País. O endereço é Avenida Rio Bonito, 1.201, em Interlagos. A feira funcionará das 9 às 21 horas e a entrada é gratuita. Para conhecer o museu é necessário pagar R$ 5,00 (estudantes pagam R$ 2,50). Informações: (0--11) 5521-3655.