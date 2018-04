Feira muda visual para conquistar público Uma série de novidades vai marcar a volta da tradicional Feira de Utilidades Domésticas (UD), que será realizada de amanhã até dia 28, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. O evento agora se chama UDesejo - Feira Internacional do Conforto, Beleza e Lazer e vai reunir aproximadamente 700 expositores nos segmentos de decoração, eletrodomésticos, acessórios e serviços. A feira, realizada desde 1960, volta após dois anos de recesso, trazendo inovações, como a criação de uma seção voltada exclusivamente para o segmento de festas e casamentos, com lojas de roupas, bufês, gráficas e desfiles de noivas. "Sortearemos um casal de visitantes e daremos tudo o que é preciso para se casar, desde o vestido até a festa", avisa o diretor do evento, Jair Saponari. Segundo ele, a feira volta com novo conceito, a fim de oferecer mais variedade de produtos e serviços para o público visitante. "Na década de 80, cerca de 75% dos expositores eram da área de móveis e decoração. Nos anos 90, foi a vez dos eletrodomésticos e agora queremos abrir o leque de opções para atender um público ainda maior, a exemplo do que ocorre na Feira de Paris", explica. Entre as atrações está a Casa dos Desejos, equipada com cortinas e luminárias acionadas por controle remoto, fechaduras eletrônicas, sofás que vibram de acordo com as cenas do filme que está passando na televisão e diversas outras novidades em automação. A feira também vai trazer mais de 200 artesãos de diversos locais do País, além de 182 micro e pequenas empresas de 20 Estados brasileiros, reunidas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). "Muitos dos produtos expostos não são encontrados em loja nenhuma", comenta Saponari. Informações: (0--11) 3826-9111