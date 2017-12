Feira têm opções mais baratas de presentes A empresa promotora de eventos AC Dois lança este ano a Feira de Moda Primavera/Verão e Presentes de Natal, que ocorrerá no Pavilhão da Bienal até o dia 31 de dezembro. A feira vai contar com 150 expositores, entre fabricantes, distribuidores e atacadistas de roupas, brinquedos, perfumaria, calçados e artigos para decoração, num total de 10 mil itens nacionais e importados. Na área de vestuário, será possível encontrar produtos das cidades do circuito das malhas e também dos Estados do Paraná e de Santa Catarina, além de várias marcas da capital paulista. Segundo o diretor do evento, Célio Corradine, os preços encontrados na feira deverão estar 30% abaixo dos cobrados nas lojas. "Os expositores assumiram o compromisso de vender mais barato e terão como cumprir. As mercadorias que irão para a feira são justamente o excedente da produção que abasteceu as lojas no período de Natal", explica. O público encontrará ofertas como as blusas de linha em modelos regata e manga três quartos da Mantiqueira Malhas, de Campos do Jordão, por preços a partir de 12 reais. A Face a Face, que confecciona moda feminina, terá blusas em algodão e suplex por 5 reais, calças capri em todas as cores por 26 reais e vestidos a partir de 30 reais. Mais informações podem ser obtidas ligando para a AC Dois: (11) 5084-6199