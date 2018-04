Feira teve faturamento de R$ 1,1 bilhão A organização da 9ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow), reafirmou hoje o faturamento de R$ 1,1 bilhão em negócios gerados a partir do evento, realizado entre os dias 29 de abril e 4 de maio. O volume de negócios é muito diferente do divulgado pelos bancos e as maiores empresas fabricantes. No total, as empresas fabricantes com financiamento próprio e bancos consultados pela Agência Estado acreditavam, ao fim da feira, ter recebido propostas de pouco mais de R$ 400 milhões. Os organizadores do evento não souberam explicar onde estava a diferença, já que os negócios realizados com pagamento à vista, conforme havia sido divulgado no início do evento, correspondem a apenas 3% do volume negociado. A diferença entre o que os organizadores divulgam em faturamento da feira e o volume recebido em propostas pelos bancos já havia sido registrada nos três últimos anos da feira. A organização do evento vem apresentando números de crescimento de faturamento entre 10% a 20% ao ano, o que fez com que o total divulgado passasse de R$ 450 milhões em 1998 para R$ 600 milhões em 1999, R$ 800 milhões em 2000 e R$ 1 bilhão em 2001. Técnicos do setor de financiamento agrícola consultados pela Agência Estado estimam que os negócios gerados a partir da Agrishow, considerando o que a feira representa também no movimento dos hotéis, restaurantes e criação de empregos na região, devem girar por volta de R$ 600 milhões, quase o dobro do orçamento estimado pela prefeitura para Ribeirão Preto este ano. Segundo os três bancos participantes do evento, Bradesco Banespa e Banco do Brasil, o volume de negócios gerados a partir da feira chega a R$ 250 milhões, sendo R$ 110 milhões recebidos em propostas somente pelo Banco do Brasil. Isso não significa que todos os R$ 250 milhões serão efetivamente realizados. Ainda há a necessidade de comprovação de crédito do produtor. A estimativa dos bancos é de que 90% das propostas serão efetivadas até o início do segundo semestre. Segundo o Banespa, o último dia do evento teve seu volume de negócios prejudicado por chuvas esparsas que ocorreram durante a manhã e início da tarde. O banco esperava negociar pelo menos R$ 20 milhões no sábado, mas o volume não chegou a metade disso. Apesar do registro de chuvas no último dia da feira, a organização da Agrishow, que conta com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq), Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) e Associação Nacional de Fabricantes de Defensivos Agrícolas (Anda), divulgou que o movimento de público no último dia surpreendeu a todos, superando as expectativas de repetição dos números do ano passado, em torno de 20 mil pessoas. No ano passado, no entanto, a feira terminava às 12 horas. Este foi o primeiro ano do evento em que a feira se estendeu até 18 horas. No total, segundo a organização da Agrishow, o volume de público atingiu 145 mil pessoas, contra 130 mil no ano passado.