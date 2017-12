Feirão da Casa Própria financia R$ 98,5 milhões O 2º Feirão Caixa da Casa Própria, encerrado na última segunda-feira, em São Paulo, sob gestão da Caixa Econômica Federal, assinou 1,798 mil contratos de financiamento imobiliário, no valor de R$ 98,5 milhões (média de R$ 54 mil por imóvel). Segundo divulgou a CEF nesta terça, 146 mil pessoas visitaram os estandes de imóveis novos, na planta e usados e se inscreveram nos programas habitacionais. Também foram realizadas 10,382 mil inscrições no Programa de Arrendamento Residencial/parcerias (CDHU/Cohab), no valor de R$ 363,3 milhões. Segundo o banco, a expectativa do total de vendas em função do Feirão, no prazo de 30/60 dias, é de 14,5 mil imóveis, no valor de R$ 783 milhões. Durante o evento foram oferecidas mais de 43 mil unidades residenciais na Região Metropolitana de São Paulo. A empresa destaca que a partir desta terça-feira, todas as agências da Caixa continuam a atender os interessados nos imóveis, com as mesmas condições oferecidas no feirão.