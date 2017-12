Feirão de Imóveis começa na quinta com 43 mil unidades A nova edição do Feirão Caixa da Casa Própria, da Caixa Econômica Federal, começa na próxima quinta-feira, com mais de 43 mil imóveis com valores a partir de R$17 mil à disposição. De acordo com o superintendente da Caixa Econômica Federal, Augusto Bandeira Vargas, esse é o primeiro de 14 eventos do gênero que o banco realizará em diferentes cidades do Brasil. Vargas destacou que os visitantes poderão contratar os serviços de financiamento na própria feira. Com participação de 180 construtoras (114 expondo 140 empreendimentos) e 60 imobiliárias, o Feirão de São Paulo espera atrair 150 mil pessoas. Só para a edição paulista será disponibilizado cerca de R$1 bilhão, que poderá atender até 500 mil famílias. Em 2005, o mesmo programa movimentou R$1,6 bilhão e recebeu a visita de cerca de 359 mil pessoas. Para este ano, a expectativa é de um público de mais de 500 mil pessoas. A partir do próximo mês, os feirões ocorrem em Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Niterói (RJ), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Salvador (BA), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e São José dos Campos (SP).