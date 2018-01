Feirão Limpa Nome começa no dia 24

Entre os brasileiros que procuraram regularizar a situação financeira em outubro, 48,2% disseram que ficaram com o nome sujo após perder o emprego. A pesquisa foi feita pelo Serasa Consumidor com 7.426 pessoas em agências de todo o País.

Segundo o economista do Serasa Experian, Luiz Rabi, a inadimplência aumenta sempre que a taxa de desemprego sobe. "É o que ocorre este ano com o desemprego subindo em ritmo acelerado. Isso mostra o impacto do desemprego na vida financeira do consumidor. Há outras variáveis, como inflação ou até doenças na família, o que acaba desestruturando as finanças de alguma forma", diz Rabi.

O Super Feirão Limpa Nome São Paulo ocorre de 24 a 28 deste mês no estacionamento do Shopping Itaquera, na zona leste. Inadimplentes podem negociar dívidas diretamente com as empresas. Também serão oferecidas vagas de emprego, intermediação de mão de obra, emissão da carteira de trabalho e habilitação ao seguro-desemprego. A renegociação de dívidas também pode ser feita pelo site Limpa Nome Online.