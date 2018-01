Feiras de artesanatos reservam boas surpresas As feiras de artesanato montadas em shoppings da região são também opção de compra para quem ainda não decorou a casa ou o ambiente de trabalho com temas natalinos. No Interlar-Interlagos, os consumidores podem procurar enfeites nas bancas especializadas de artesanato montadas aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 20 horas. No Jardim Sul, a feira funciona aos domingos e feriados, do meio-dia às 20 horas. Nesse shopping, há ainda as lojas Cose di Casa e Imaginarium. Mergulhada na tendência de atender o cliente que não pode abusar do consumo de energia elétrica, a Imaginarium trocou o brilho das luzes de Natal pelos espelhos e lançou, este ano, a linha Brilho. As peças viraram símbolo das luzes e vêm acompanhadas de lantejoulas. Um espelho serve, por exemplo, para espetar alimentos, decorar mesas ou enfeitar vasos e presentes e custa R$ 1,30. Decorado com lantejoulas, pode ser utilizado para deixar mais bonita a ceia natalina. A loja oferece velas vermelhas e brancas, enfeitadas com tiras de espelhos, a partir de R$ 12,50. A Cose di Casa tem bolas elaboradas com mini-pilhas, nas cores prata, dourada e bronze, por R$ 8,50 a unidade. Estrelas de madeira com gliter para serem colocadas no topo das árvores de Natal custam R$ 7,50 cada. No Shopping Interlagos, a decoradora Maria da Paz Ferreira, dona da Floradec, apostou em guirlandas e enfeites de mesa. "Sempre vendo objetos maiores, mas este ano tive mais cautela no investimento e deu certo porque as pessoas estão procurando preços acessíveis", comentou. Na Floradec há guirlandas de R$ 5,00 a R$ 8,00 e bases para pratos de R$ 15,00 a R$ 25,00. A Heriette Presentes, no Shopping Frei Caneca, tem sugestões de como decorar a mesa de Natal e ano-novo. Porta-panetone, balde para champanhe, castiçais, copos finos e canecas decoradas com temas natalinos compõem o cenário para a ceia. A novidade este ano são as bolas decoradas, por R$ 57,00 a unidade - o branco é a tendência, destacam as decoradoras. Feiras de Artesanato - Shopping Jardim Sul (3744-1000) e Shopping Interlar-Interlagos (5564-5102); Imaginarium - Shopping Morumbi (5182-2749), Shopping Eldorado (3813-8657), Shopping Ibirapuera (5561-9777), Shopping Iguatemi (3031-2736) e Shopping Jardim Sul (3776-0067); Heriette Presentes - Shopping Frei Caneca (3472-2232); Floradec - Shopping Interlagos (5678-6699); Cose di Casa - Shopping Jardim Sul (3743-0819)