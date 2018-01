Femsa lança Sol em garrafa long neck de 250 ml a R$ 0,75 A Femsa, controladora da cervejaria Kaiser, está colocando no mercado uma garrafa de vidro long neck de 250 ml da cerveja Sol, um modelo ainda inédito no País, batizado de Sol Shot. O lançamento acontece nesta quinta-feira, 1º, e uma das apostas da empresa é o preço, que ficará entre R$ 0,75 e R$ 0,79 nos supermercados. Além disso, o tamanho da garrafa possibilita a "degustação da bebida na mesma temperatura até o final, destacou o diretor de Marketing, Riccardo Morici. Para o lançamento da nova embalagem, a Femsa fez adaptações em uma das linhas de produção da fábrica de Araraquara, interior de São Paulo. A companhia teve o suporte da Owens-Illinois, fabricante mundial de embalagens de vidro. A divulgação da Sol Shot contará com anúncios na mídia impressa e materiais de ponto-de-venda desenvolvidos pela agência de publicidade Fischer América.