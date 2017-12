Fenaban e bancários retomam negociações Representantes dos bancários e dos bancos voltam nesta segunda-feira para a mesa de negociação, em encontro no Hotel Crowne Plaza, em São Paulo. Na semana passada, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que o dissídio coletivo da categoria terá índice de reajuste de 8,5% e mais R$ 30 para quem ganha até R$ 1.500. Hoje, a Executiva Nacional dos Bancários e negociadores da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) voltam a discutir cláusulas econômicas, como o pagamento de 13º de cesta alimentação e Participação nos Lucros e Resultados (PLR), não contemplados na decisão do TST. Além do encontro com a Fenaban, os bancários querem se reunir, ainda nesta semana, com as direções do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para discutir questões específicas das carreiras dos funcionários dos dois bancos. Não há previsão de horário de encerramento para o encontro iniciado na manhã de hoje, segundo a Executiva Nacional dos Bancários.