Fenaban negociará em nome do BB junto a bancários O presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb, disse hoje que o banco não está negociando diretamente com o sindicato dos bancários questões relativas à paralisação. De acordo com Casseb, a pedido do próprio sindicato, o Banco do Brasil passou a negociação para a Fenaban. Ele garantiu que os aposentados não terão problema para receber os benefícios porque há poucas agências fechadas e também porque o próprio banco está pedindo compreensão dos sindicatos para não prejudicar o pagamento. Casseb não respondeu se a decisão de corte no ponto dos bancários foi do governo ou da direção do banco.