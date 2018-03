Fenabrave: venda de veículos é recorde em novembro

No acumulado de janeiro a novembro deste ano, foram comercializados 2.848.196 veículos, 8,44% mais que em igual intervalo de 2008. Os dados incluem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Considerando apenas automóveis e comerciais leves, as vendas de 238.504 mil unidades exibiram uma baixa de 15,23% entre outubro e novembro. No confronto com novembro de 2008, houve um acréscimo de 43,44%. De janeiro a novembro, este segmento vendeu 2.731.538 unidades, o que traduz uma alta de 9,81% sobre período correspondente de 2008.

Já a comercialização de caminhões e ônibus, com 13.216 unidades em novembro, mostrou avanço de 0,71% no mês e de 13,67% em relação a novembro de 2008. As vendas acumuladas no ano foram de 116.658 caminhões e ônibus, número 16,07% menor que os registros de janeiro a novembro de 2008.

Motos

Segundo a Fenabrave, em novembro foram vendidas 132.538 motocicletas, o que representa um decréscimo de 0,31% na comparação com outubro, mas uma alta de 6,73% ante novembro do ano passado. No acumulado de janeiro a novembro, foram vendidas 1.451.273 motos, com declínio de 18,57% ante igual período de 2008.

Já as vendas de implementos rodoviários somaram 3.968 unidades em novembro, o que indica uma elevação de 4,04% sobre outubro e também alta, de 4,39%, no confronto com mês idêntico do ano passado.

Considerando o desempenho de todos os segmentos analisados pela Fenabrave, o setor automotivo vendeu 392.842 unidades em novembro, o que representa um recuo de 9,94% ante outubro. No confronto com novembro de 2008, porém, vê-se alta de 26,84%. No acumulado do ano, as vendas totais somaram 4.382.413 unidades, volume 2,70% inferior ao de intervalo correspondente do ano passado.