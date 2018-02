Fenabrave: venda de veículos subiu 57% no início do ano As vendas totais de veículos na primeira quinzena de janeiro no mercado brasileiro registraram alta de 56,86% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram comercializadas 179.424 unidades, contra 114.386 nos primeiros quinze dias de 2007. Em relação à primeira quinzena de dezembro, ocorreu uma queda de 21,62%. Os dado incluem automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários e levam em conta os emplacamentos. Considerando-se apenas as vendas de automóveis e comerciais leves, foram emplacados 95.712 veículos até o último dia 15, uma alta de 59,93% sobre os 59.845 dos primeiros 15 dias de 2007. Em relação à primeira quinzena de dezembro, houve uma redução de 24,19%. Também cresceram as vendas de caminhões e ônibus (32,9%) e motocicletas (56,89%), comparando-se com a primeira quinzena de 2007. Segundo os dados da Fenabrave, nestes primeiros 15 dias a Volkswagen reconquistou a liderança de mercado na categoria de automóveis, ficando com 26,43% das vendas. A Fiat, líder no ano passado, teve 24,04%, a General Motors registrou 22,82% e a Ford ocupou 8,18% do mercado. O carro mais vendido no período foi o Volkswagen Gol (10.308 unidades), vindo em seguida Fiat Palio (7.070), GM Corsa sedã (5.671), VW Fox/CrossFox (5.632), Fiat Mille (4.980), o GM Celta (4.830), Fiat Siena (3.323), Ford Fiesta hatch (2.730), Fiat Strada (2.344) e Ford EcoSport (2.131).