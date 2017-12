Fenacrefi prevê que ano termine com aumento de 5% para crédito O presidente da Federação Nacional das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimento (Fenacrefi) José Arthur Assunção afirmou que 2003 deve encerrar com 5% de expansão de crédito em relação a 2002. Ele explicou que, até junho, houve recuo na concessão de crédito, mas a situação começou a melhorar no segundo semestre do ano. "De setembro para cá, houve uma melhora muito grande", afirmou. Ele observou que, apesar da estimada previsão de expansão de crédito este ano, os níveis de inadimplência nunca estiveram tão altos. No crédito pessoal, Assunção calcula taxa média de inadimplência de 16% ao final do ano. "Nunca foi tão alto. Isso foi causado pelas altas taxas de desemprego e pelo achatamento de renda", disse. Assunção observou que este é um dos fatores que fazem com que as taxas de juros das financeiras se posicionem em patamar alto. Quanto a este assunto, reiterou a necessidade de o Banco Central acelerar a trajetória de queda na taxa básica de juros, a Selic, para assim "dar maior velocidade à queda dos juros das financeiras, que estão caindo, mas não tão rápido quanto poderia". Perspectiva para 2004 Para 2004, o presidente da Fenacrefi foi taxativo ao afirmar que, com as perspectivas de crescimento econômico e de melhora do nível de renda, para o ano que vem, aumentará a capacidade de endividamento do brasileiro. "Se este cenário positivo se concretizar, os níveis de expansão de crédito podem aumentar, em níveis maiores do que os de 2003".