Fenasoft: tecnologia a preços promocionais Começou ontem a 16ª edição da Fenasoft, feira de tecnologia e informática. Os expositores oferecem uma série de ofertas aos visitantes. São microcomputadores, softwares, câmeras digitais e acessórios para informática com preços promocionais. A feira vai até o domingo, dia 28, e fica no Expo Center Norte, rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, zona Norte, ao lado do Shopping Center Norte. O ingresso custa R$ 30,00. Entre as principais oportunidades da feira, estão os produtos do estande do Carrefour, que está comercializando microcomputadores, notebooks, impressoras, monitores, scanners, multifuncionais, softwares, suprimentos e acessórios, além de máquinas fotográficas digitais e produtos de telefonia celular e fixa. O hipermercado oferece o micro popular produzido pela Kelyx por R$ 1.499,00. O equipamento possui processador AMD Duron 950 Mhz, 128MB Ram, HD 20Gb, Multimídia 52X e monitor Proview de 15 polegadas. Outra oferta do Carrefour na feira é o micro OZ D10 Gradiente, equipado com processador Celeron 1.1 Ghz, 128 MB Ram, HD 20GB, multimídia com DVD 16X, placa TV, FM e active Subwoofer e monitor de 15 polegadas por R$ 2.999,00. Outra promoção é o microcomputador Metron, com processador AMD Athlon 1.2 Ghz, 128 MB Ram, HD 40GB, Multimídia 52X e monitor 15 polegadas por R$ 1.899,00. O hipermercado também oferta o notebook Acer, Pentium III 1.0 Ghz, com 256 MB Ram, HD 20GB, multimídia com DVD, tela matriz ativa de 14 polegadas e Windows XP por R$ 5.999,00. Três novos modelos de impressoras estão sendo lançados na feira pelo Carrefour: a Epson C60, resolução de até 2.880 dpi, por R$ 349,00; a HP 656C, resolução de 600 x 600 dpi ao preço de R$ 299,00; e a Kodak Personal, resolução de até 1.200 x 1.800 dpi, visor de cristal líquido, lê cartuchos de 16 e 32 MB, Interface USB, por R$ 899,00. Outra empresa que oferece micros com preços mais baratos é a M.C.Grow. O microcomputador M. C. Grow Classic Celeron 850 da Intel , com multimídia e fax modem, custa a partir de R$ 1.199,00. Outra boa opção é o Classic M.C.Grow Pentium 4 1.4 , com 128 Mb, HD 20Gb, CD 52x, monitor de 15 polegadas que custa R$ 1.650,00. Computador do Milhão Uma das principais ofertas da Fenasoft é o Computador do Milhão. O produto pode ser adquirido por meio de financiamento ou consórcio no estande do Banco PanAmericano. O produto é composto por Celeron 1 gb, 128 memória RAM, CD 52x, HD 20 gb, fax 56k, 8Mb vídeo, placa de rede 10/100, mouse, kit multimídia, acesso de 6 meses Internet AOL, impressora Lex Mark, monitor Metrom 15 polegadas, estabilizador, kit Show do Milhão e Enciclopédia Atlas Mundial. O Computador do Milhão custa R$ 2.199,00 à vista e pode ser financiado em até 36 vezes com juros de 3,70% ao mês. O cliente pode adquirir o computador através de consórcio tem duas opções de planos: 43 parcelas de R$ 69,00 mensais ou 27 parcelas de R$ 98,00 mensais. O consorciado entra para um grupo e pode ser contemplado por meio de sorteio pela Loteria Federal ou lance. Câmeras digitais A Prolink comercializa na Fenasoft duas câmeras digitais de tamanho reduzido com diversas funções. A PressCam Ultra é do tamanho de um isqueiro e funciona como câmera PC, câmera Digital e vídeo câmera Digital. Custa R$ 330,00. A PixelView PressCam DV, que funciona como câmera digital fotográfica, câmera para PC, gravador de voz, gravação de vídeo e áudio digital, sai por R$ 380,00