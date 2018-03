Fenauto quer redução no IPVA no próximo ano

Com essa redução dos preços dos carros comercializados, a Fenauto espera que as Secretarias de Fazenda de todo o País revejam as pesquisas de preços dos veículos, que são usadas como base para o cálculo do IPI. De acordo com o presidente da Fenauto, há quase dois meses as associações ligadas à Federação enviaram um documento para as secretarias da Fazenda de cada Estado solicitando a revisão desses cálculos e reivindicando a redução dos valores da tabela. "Ainda não tivemos respostas de nenhuma dessas entidades", explica Ilídio.

Segundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a divulgação da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), usada para calcular os valores do IPVA, deve ocorrer entre o final de outubro e começo de novembro. A partir desses números, os valores poderão ser calculados. Os carros movidos a gasolina pagam 4% do valor da tabela, os movidos a álcool e a gás pagam 3% e para motocicletas são cobrados 2% do valor divulgado, resultando no IPVA, segundo a Secretaria.

De acordo com a assessoria da Secretaria da Fazenda de São Paulo, o órgão só vai se pronunciar sobre a possível redução do imposto após a divulgação desta tabela. "Esperamos que esses valores sejam reduzidos, para que os consumidores não sejam punidos", conclui o presidente da Fenauto.