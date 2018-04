Fergás cobra atuação da Petrobrás para baixar preço O presidente da Federação Nacional dos Revendedores de Gás (Fergás), Álvaro Chagas, disse que os revendedores não conseguirão, sozinhos, baixar o preço do gás de cozinha a ponto de evitar o tabelamento. Segundo Chagas, na redução de preços é necessária a participação de toda a cadeia, incluindo a Petrobrás, o governo, os distribuidoras e os revendedores. "Com certeza, os revendedores, sozinhos, não vão conseguir evitar o tabelamento", disse Chagas, "Estamos buscando diminuir as distorções, mas há necessidade de que esse movimento seja em toda a cadeia." Ele esteve com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera, a quem informou que a Federação já determinou aos sindicatos filiados que apurem onde há distorções nos preços do gás de cozinha. A Fergás congrega 14 sindicatos estaduais de revendedores. Chagas afirmou que já se pode detectar uma redução na margem de lucro das revendedoras. No Distrito Federal, segundo ele, o preço do gás caiu de R$ 31,00 para R$ 28,00. O presidente da Fergás disse que há uma variação de 135% no preço pago pelos revendedores às empresas engarrafadoras, indo de R$ 15,00 a R$ 32,00 e que a margem de lucro do revendedor é, em média, de R$ 4,46, enquanto que a média de lucro das engarrafadoras é de R$ 7,00. A Fergás, segundo Chagas, espera que a Agência Nacional de Petróleo (ANP), "libere a concorrência" na transação entre a distribuidora e o revendedor. Segundo nota distribuída pela entidade, "o revendedor somente pode comprar e comercializar botijões exclusivamente da distribuidora/engarrafadora que o credenciou. Se ele buscar outro fornecedor, visando o melhor preço de aquisição do gás de cozinha, é multado e responde a processo junto à ANP."