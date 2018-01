Feriado atrapalhou vendas do comércio As vendas do comércio na cidade de São Paulo caíram aproximadamente 4,4% na primeira quinzena de outubro em relação ao mesmo período do ano passado, apesar do movimento do Dia das Crianças. Os dados da Associação Comercial de São Paulo. Na avaliação da associação, a queda se explica pelo menor número de dias úteis do período na comparação com 1999, em função do feriado do dia 12, e não serve como indicador do desempenho que deve ser registrado no mês. As vendas à vista, medidas pelo serviço Telecheque, caíram 3,5%, e as vendas pelo crediário, segundo o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), recuaram 6,7%.