Feriado bancário argentino pode acabar hoje O Senado e a Câmara da Argentina aprovaram, entre a noite de ontem e madrugada de hoje, a "Lei Tampão", que determina que os recursos presos nos bancos pelo "corralito" só podem ser liberados por decisões de última instância da Justiça. A aprovação pode permitir o fim do feriado bancário ainda hoje. A nova lei dará mais tempo ao governo e aos bancos, já que as decisões definitivas de cada ação devem demorar meses. O projeto tem o mesmo objetivo do impopular Plano Bônus, ou Novo Bonex, com o qual o governo pretendia transformar os depósitos a prazo fixo nos bancos em bônus com prazos de cinco e dez anos e assim impedir a fuga em massa de recursos do sistema bancário. De janeiro até o dia 18 de abril, os bancos argentinos teriam perdido algo em torno de US$ 7,4 bilhões com a sangria de recursos provocada pelas decisões judiciais sobre o "corralito". Bancos Com o fim do feriado bancário, serão permitidas operações que não exijam dinheiro vivo, como transferências entre contas, pagamentos eletrônicos ou com cheques, dentre outras, para evitar que os oficiais de justiça embarguem o dinheiro dos bancos para cumprir alguma sentença já ditada, anteriormente à aprovação da lei. A estratégia dos banqueiros é a de abastecer os caixas eletrônicos para que a população possa fazer seus saques eletronicamente, evitando assim a ação dos oficiais de justiça. Segundo o BC, a Justiça liberou $2,47 bilhões de pesos do ?corralito? até ontem, representando 6,2% dos depósitos, correspondentes a 21,5 mil pessoas sobre um total de 1,4 milhão de depositantes. Existem outros 200 mil processos na Justiça. Lenicov pode ficar A dificuldade de encontrar um nome para assumir o Ministério da Economia pode fazer com que Jorge Remes Lenicov volte ao Ministério da Economia. Ontem, o presidente Eduardo Duhalde pediu ao demissionário que fique no ministério pelo menos até esta sexta-feira. Lenicov poderá também ficar como chefe do Gabinete de Ministros, em substituição a Jorge Capitanich. Leia o especial