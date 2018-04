Feriado bancário na Argentina pode ser prorrogado O Banco Central decidiu manter hoje o feriado bancário parcial e cambial e emitiu um comunicado oficial justificando a decisão porque "não houve tempo suficiente para instrumentar as normas necessárias para acompanhar a nova política cambial e monetária do país". Já se comenta na city portenha que o feriado cambial e parcial dos bancos seria prolongado até a próxima segunda-feira. No BC, entretanto, afirmam que "por enquanto, a manutenção do feriado é só até amanhã". Leia o especial