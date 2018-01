Feriado do Plano B passa a ser na segunda-feira A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) decidiu mudar o dispositivo de feriados caso venha a adotar o chamado Plano B do racionamento. Por causa das pressões das associações comerciais, o governo federal transferiu para as segundas-feiras a data dos feriados. A proposta anterior previa o fechamento das indústrias e comércios às sextas-feiras. Na prática, o feriado às segundas representa uma economia de energia equivalente a 50% caso os feriados ocorressem nas sextas-feiras. O plano alternativo será publicado na próxima semana e sua aplicação vai acontecer a cada vez que o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas ficarem um ponto porcentual abaixo do nível mínimo de segurança de água previsto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O coordenador da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, Euclides Scalco, explicou que dificilmente os feriados serão aplicados de maneira isolada. Ou seja, se houver necessidade de parar a atividade produtiva, a GCE poderá também decretar os cortes no fornecimento de energia elétrica. Plano B O Plano B tem cinco dispositivos que serão seguidos caso seja necessário adotar o plano. A primeira opção para recuperar os níveis dos reservatórios é justamente os feriados. Se isso não trouxer os resultados necessários, a GCE pode determinar a redução dos gastos de energia dos setores considerados grandes consumidores. O terceiro item seria a redução do reservatório de Ilha Solteira, em São Paulo, e as duas últimas alternativas consistem nos cortes de fornecimento de energia nos fins de semana e feriados e os apagões.