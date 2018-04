Feriado dos bancos na Argentina surpreende FHC O feriado bancário decretado na Argentina surpreendeu o presidente Fernando Henrique Cardoso. Apesar de preocupado, de acordo com assessores do Planalto, o presidente estava aguardando novas informações para decidir se telefonaria para o presidente argentino Eduardo Duhalde, com quem tem conversado regularmente. À tarde, antes da notícia chegar ao Brasil, Fernando Henrique, em discurso otimista, disse que o país vizinho reencontrará seu caminho de estabilidade e progresso. Foi um voto de confiança, conforme disse um auxiliar palaciano. O presidente e os assessores irão continuar acompanhando o desenrolar dos acontecimentos na Argentina, antes de se pronunciar oficialmente sobre os últimos acontecimentos.