Feriado: ecoturismo para fugir da rotina Uma boa opção para aproveitar o feriado de 7 de setembro pode ser um contato direto com a natureza. É com esse propósito que muitas agências promovem pacotes voltados para ecoturismo e viagens de aventura. Além disso, a educação ambiental é mais uma motivação de quem opta por esses programas. Para o guia de viagens ecológicas da Chão Nosso e Taimã, Guilherme Gualda, "o local e o roteiro em si são muito importantes na escolha de um pacote de ecoturismo, porém a mentalidade de quem viaja é o fator que torna um simples passeio em uma viagem ecológica". Nessas viagens, o turista vai poder apreciar as belezas naturais, além da possibilidade de praticar esportes como rapel, rafting, trilhas, escaladas e mergulho. Para quem não pretende um passeio tão radical, há opções de viagens que ensinam educação ambiental e respeito à natureza. "As pessoas devem lavar suas roupas usando apenas sabão de coco porque os sabonetes comuns poluem muito as reservas. Além disso, os turistas recolhem todo o lixo e o trazem de volta", diz o guia. O que o turista deve carregar Quem busca esse roteiro de viagens, geralmente não está preocupado com conforto e praticidade. Mesmo assim, algumas recomendações são necessárias. É aconselhável levar roupas impermeáveis, já que chove razoavelmente em florestas. Reserve a pior roupa e par de tênis quando for fazer trilhas ou passear em manguezais, possivelmente essas peças não serão mais usadas. Não se aventurar por esses caminhos sem companhias e quando resolver sair, dar expectativa de volta. É imprescindível um frasco de repelente para amenizar as picadas de borrachudos e pernilongos, além de pomadas para eventuais machucados. Uma lanterna também pode ser útil para quem se dispor às atividades noturnas na mata ou praia. Destinos mais procurados Dentre os lugares mais requisitados estão o Pantanal (MS), Brotas (SP), Garopaba (SC), lha do Cardoso (SP), Chapada dos Veadeiros (GO), Ilha do Mel (PR), Ilha Grande (RJ). Veja no link abaixo mais informações sobre pacotes e respectivos preços para o próximo feriado. Há sugestões de passeios ecológicos a partir de R$ 352.