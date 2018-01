Feriado mantém fechada a maioria das bolsas asiáticas O feriado do Ano Novo Chinês fez com que a maioria dos mercados do sudeste asiático não funcionasse nesta sexta-feira. Não houve negociações nas bolsas de Hong Kong, Coréia do Sul, Malásia, Taiwan e Singapura. A bolsa filipina registrou hoje alta de 1,62%, pois os investidores colocaram de lado os temores sobre a guerra no Iraque e deram mais atenção ao resultado do PIB de 2002, cujos números foram melhores do que o esperado. No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,28%, apesar de ter ficado em território negativo durante a maior parte do pregão. No intervalo dos negócios, a bolsa indonésia estava em queda de 1,23% e a da Tailândia registrava baixa de 0,20%.