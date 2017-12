Feriado nos EUA esfria mercados Hoje os mercados norte-americanos estão fechados em função do feriado do Dia da Independência, o que deve reduzir o volume de negócios no Brasil. Com isso, qualquer movimentação um pouco maior pode causar grandes oscilações nos índices. Muitas operações de câmbio foram adiantadas, e o dia não deve ser muito movimentado. Por fim, os números das exportações, divulgados ontem, deixaram a desejar. De qualquer maneira, o ambiente é de otimismo em função do anúncio de ontem, ainda polêmico, por parte da Arábia Saudita, de que elevará a produção de petróleo em 500 mil barris para aproximar o preço do barril à meta da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) de US$ 25. Hoje, os preços da matéria-prima caíram US$ 1,44 para US$ 29,66. Os países-membros da Opep têm apresentado resistências à medida, alguns publicamente, como o Iraque, o que levanta algumas dúvidas. Uma redução nos preços do petróleo alivia a situação do Brasil. Primeiro, porque deixa de pressionar a inflação nos EUA, reduzindo a probabilidade de um aumento nos juros lá, o que refletiria aqui imediatamente. Os investidores estrangeiros só vêm para um país com maior risco, como o Brasil, se os juros forem mais atraentes. Um aumento dos juros norte-americanos, ou significa que os brasileiros aumentarão na mesma medida, ou que sairão dólares, a menos que os investidores avaliem ter havido uma queda no risco, pois a economia está melhor estruturada. Expectativa de queda da Selic Como existe uma forte tendência de queda nos juros, desde o corte da taxa de juros básica Selic, na semana retrasada, e o único indicador que causava alguma preocupação às autoridades brasileiras era o preço do petróleo, que também pressiona a inflação no Brasil, a expectativa do mercado é de queda iminente. Além disso, o Banco Central voltou a atuar hoje no mercado à vista de juros, reduzindo a taxa a 17,25% ao ano. A cada intervenção, o BC vem reduzindo essa taxa, endossando a tendência de queda dos juros por conta da perspectiva de uma Selic mais baixa em breve. Assim, a expectativa é que o leilão de títulos do Tesouro de hoje deva ter um resultado ainda melhor do que o da semana passada. Bovespa com tendência de alta Depois da alta de ontem, o mercado de ações brasileiro tende a ter um dia mais fraco hoje. O feriado em Wall Street pode prejudicar um dos principais fatores de alta para o pregão doméstico nas últimas semanas, e, sobretudo ontem, que têm sido as negociações com o BDR - recibos de ações da Telefónica espanhola negociados simultaneamente em São Paulo, Madri e Nova Iorque. As vendas do recibo do BDR ontem foram fundamentais para alavancar o volume de negócios e a alta das ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O investidor brasileiro que trocou Telesp pelo BDR tem vendido o papel espanhol e transferido o investimento para outras ações, ajudando a puxar papéis como os da Telemar e Petrobras, estrelas do novo índice Bovespa que estreou ontem. Estas operações, segundo alguns analistas, tendem a manter a bolsa com trajetória positiva por algum tempo. Mas, hoje, caso o volume de negócios caia com o feriado em Wall Street, o mercado pode ficar mais especulativo. Do ponto de vista conjuntural, o cenário segue favorável para as bolsas. No exterior, depois do Dow Jones - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - subir ontem com os dados reafirmando a desaceleração suave da economia, e da a boa notícia hoje do petróleo, o México já teve um bom dia ontem, como a eleição de Fox, e até a Argentina vive alívio na área fiscal, com aumento da arrecadação. Também no Japão o índice Tankam, divulgado hoje, mostrou aumento da produção, embora o Nikkei tenha caído com medo de alta dos juros. Além, é claro, dos boatos sobre quedas da Selic.