Feriado nos EUA reduz negócios nos mercados no Brasil Os mercados apresentaram baixo volume de negócios nesta segunda-feira, devido ao feriado norte-americano do Dia do Trabalho. No mercado de juros futuros, foram negociados hoje, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), 74.500 contratos com taxas pós-fixadas (DI) com vencimento em abril de 2004. Bem abaixo dos 124.740 contratos registrados na segunda-feira passada. O mercado cambial também registrou baixo volume de negócios. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na mesma tendência, somou um volume de negócios de R$ 517 milhões, cerca de metade do volume médio da semana passada. Os juros futuros recuaram um pouco mais. Os títulos DI com vencimento em abril pagavam taxa de 19,20% ao ano, ante 19,35% ao ano registrados na sexta-feira. O dólar comercial fechou em alta de 0,23%, cotado a R$ 2,9860 na ponta de venda dos negócios. O Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - fechou em alta de 1,17%.