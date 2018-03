Feriado paulistano mantém bolsas fechadas O feriado paulistano desta terça-feira, em comemoração ao aniversário do município de São Paulo, manterá as bolsas fechadas. A agenda de hoje traz alguns fatos que poderiam mexer com o mercado financeiro, contudo, devido ao feriado, isso só acontecerá amanhã. Hoje, somente as mesas de câmbio e de títulos da dívida externa estarão a postos para atender clientes. O mercado deve reagir amanhã aos dados da sondagem industrial feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os números mostram que o uso da capacidade instalada subiu de 80,8% em janeiro de 2004 para 83,6% atualmente. A taxa é a maior para o mês de janeiro desde 1987. O levantamento registrou ainda que 34% das empresas querem elevar preços, contra 10% que pretendem diminuir. Também 34% das pesquisadas esperam reduzir produção no primeiro trimestre, ante 27% que pretendem elevar. Segundo a pesquisa, 21% consideram que a situação é boa para os negócios e 8%, fraca. Do total, 59% esperam melhora dos negócios até junho. Somente 4% acreditam em piora nesse período. Desemprego O IBGE também divulgou há pouco a taxa de desemprego de dezembro, que ficou em 9,6%, ante 10,6% em novembro. A taxa é a menor desde o início da série em outubro de 2001. Já o rendimento médio real reduziu 1,8% em dezembro sobre novembro e cresceu 1,9% sobre dezembro de 2003. Os números reforçam a idéia de que a economia nacional segue em expansão, o que tende a intensificar as apostas de que o juro pode atingir níveis superiores aos que eram esperados inicialmente e tenderá a permanecer nesses patamares por tempo mais prolongado. Agenda nos EUA A agenda do dia conta ainda com o anúncio de dados de destaque da economia norte-americana. Às 11h55 (horário de Brasília), sai o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 22 de janeiro. Às 13h, a Conference Board divulga o índice de confiança do consumidor de janeiro. Também às 13h, o Federal Reserve Bank de Richmond divulga seu índice de atividade industrial regional de janeiro. No mesmo horário, a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA divulga o indicador de vendas de imóveis residenciais usados em dezembro.