Feriado pode não ser primeira opção para Plano B A implantação de feriado às sextas-feiras pode não ser a primeira medida a ser sugerida no Programa de Redução do Consumo de Energia por Corte de Carga (Plano B), cuja versão definitiva será apresentada amanhã à Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). Segundo o coordenador do grupo responsável pela elaboração do Plano B, Celso Cerchiari, a ordem da implantação das medidas poderá ser alterada em função da situação e da necessidade de aprofundar o racionamento de energia. Cerchiari adiantou que, quanto mais perto se estiver do período de chuvas, mais cautelosas deverão ser as medidas a serem adotadas. Ele disse, por exemplo, que o governo poderia negociar, como primeira opção, a elevação da meta de economia de energia dos grandes consumidores. Na proposta colocada em consulta pública, essa opção vem em terceiro lugar, depois da implantação de feriados nas sextas-feiras, que era a primeira medida, e da utilização do estoque de água de Ilha Solteira, em São Paulo. As duas medidas mais extremas, na primeira versão, seriam o feriado com apagões nas sextas-feiras e, por último, os apagões diários. Alterações no Plano B Segundo Cerchiari foi descartado um terço das 61 propostas de alteração no texto do programa apresentado durante o período de consulta pública. O grupo fechará amanhã pela manhã a versão final do Plano B, que será apresentada à Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), em reunião marcada para as 16 horas, no Palácio do Planalto. Para o coordenador, a maioria das sugestões apresentadas pretende mudar o feriado da sexta-feira para segunda-feira. Ele disse que a possível mudança do feriado para segunda-feira só seria viável se fosse exigida uma redução menor no consumo de energia. "Se o objetivo for uma redução mais forte, tem que ser na sexta-feira", disse. Ele explicou que às sextas-feiras a economia de energia tem 100% de efetividade e que às segundas-feiras seria de apenas 60%. A sugestão de mudança no dia do feriado foi apresentada pelo seguimento comercial que, segundo Cerchiari, seria mais afetado se os feriados fossem implantados às segundas-feiras. Ele explicou que é necessário pelo menos um mês de experiência para testar a eficiência de cada medida. Por isso, ele acredita que poderá não haver tempo suficiente para implantar os feriados às segundas-feiras. "Não dá para experimentar muito", afirmou. Cerchiari disse que a sexta-feira é a melhor opção é qualquer das regiões que estão sob racionamento.