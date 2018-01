Feriado: veja o que abre e o que fecha A Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que a decisão de não estender o feriado bancário tem como objetivo facilitar a vida de milhares de clientes e evitar a concentração do movimento na véspera do feriado. A Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Abastecimento informou ontem que as feiras livres, mercados municipais e sacolões também não sofrerão alterações no horário de funcionamento, mesmo na quinta-feira. Postos A Prefeitura de São Paulo autorizou o funcionamento do comércio, tanto no dia 12 quanto no domingo, desde que haja uma negociação prévia entre patrão e empregados. A Assessoria de Impresa explica que a decisão foi tomada com base em uma Medida Provisória, assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que delega às prefeituras autorizar ou não o funcionamento de estabelecimentos comerciais em feriados e domingos próximos a essas datas. A decisão de abrir ou não os postos de gasolina na quinta-feira fica a critério dos proprietários. Segundo a Assessoria de Imprensa do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindpetro), a legislação vigente não permite que postos de gasolina permaneçam fechados por mais de 48 horas consecutivas. Plantão A agência dos Correios da Rua Líbero Badaró, no centro, terá plantão das 9 horas ao meio-dia, no feriado e no domingo. O posto 24 horas do Aeroporto Internacional de Guarulhos permanece aberto todos os dias. Rodízio A Secretaria Municipal dos Transportes anunciou a suspensão do rodízio de veículos nos horários de pico de sexta-feira, dia 13, logo após o feriado. Os automóveis de placas com final 0 e 9 podem, portanto, circular normalmente. Amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, também está liberada a circulação dos veículos com placas terminadas em 7 e 8. Segundo estimativas dos técnicos da Prefeitura, cerca de 1,1 milhão de carros devem deixar a cidade no feriado prolongado. A Assessoria de Imprensa da sScretaria informou que o objetivo da suspensão, autorizada pelo secretário Getúlio Hanashito, é facilitar o acesso às estradas. Veja o que abre e o que fecha no feriado Serviços Quinta (12) Sexta (13) Sábado (14) Domingo (15) Banco Fecha Normal Fecha Fecha Shopping Facultativo Normal Normal Facultativo Supermercado Facultativo Normal Normal Facultativo Mercados municipais Normal Normal Normal Normal Feira livre Normal Normal Normal Normal Sacolão Normal Normal Normal Normal Posto de gasolina Facultativo Normal Normal Facultativo Hospital e pronto-socorro municipal Plantão Normal Normal Plantão Posto de saúde Fecha Fecha Fecha Fecha Correio Plantão Normal Normal Plantão Comércio Facultativo Normal Normal Facultativo Farmácia Plantão Normal Plantão Plantão