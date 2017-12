Feriados devem reduzir volume de negócios no mercado de câmbio O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 2,9380 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,07% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h47, a moeda norte-americana está no patamar mínimo do dia, vendida a R$ 2,9240, em queda de 0,54% em relação às últimas operações de ontem. O mercado financeiro começou com mais uma boa notícia interna: a taxa do IPC Fipe referente ao mês de agosto ficou abaixo das estimativas (1% a 1,20%), em 0,99%, confirmando tendência de desaceleração, já que o resultado da terceira quadrissemana do mês tinha sido de 1,03%. Mesmo assim, a taxa foi superior à apurada em julho, de 0,59% e, portanto, não dissipa as preocupações com inflação, que permeiam os negócios atualmente. Os negócios no mercado de câmbio hoje estão reduzidos em função dos feriados na próxima semana. Na segunda-feira, é Dia do Trabalho nos EUA. Além dos mercados fecharem naquele dia, encerrarão as transações mais cedo hoje. Na terça-feira é Dia da Independência no Brasil. Por isso, os negócios feitos com dólar hoje são liquidados somente na quinta-feira, o que deve reduzir muito a liquidez (facilidade de negociação).