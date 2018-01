Feriados esvaziam bolsa sul-coreana O índice Kospi do mercado sul-coreano iniciou a semana em queda de 2,55%, com a decisão dos investidores de se desfazer de seus papéis se antecipando aos feriados do final do ano, em razão das incertezas a respeito da bolsa local. Taiwan também fechou em baixa (-0,50%). As grandes perdas das ações de empresas produtoras de chips superaram os ganhos dos setores financeiro e de transportes. Já a bolsa filipina subiu 0,81% com a procura por barganhas. Os investidores aproveitaram para adquirir papéis subvalorizados tais como Metropolitan Bank e SM Prime. O mercado japonês não funcionou hoje. No intervalos dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,49%; Indonésia: +0,31%; Malásia: +0,01%; Tailândia: +0,79% e Cingapura: +0,14%.