Férias: compare os preços das passagens aéreas Com a chegada das férias de julho, aumenta a procura por passagens aéreas. Quem ainda não fez a sua reserva deve se apressar. A alta do dólar fez com que muitos turistas trocassem a viagem internacional por um pacote interno. Há muitas opções de vôos no mercado, agradando a todo tipo de passageiro. Para escolher a melhor tarifa, não se deve apenas olhar preço, mas também as restrições impostas, que variam bastante. Mais do que nunca, vale a pena pesquisar. A tarifa mais barata pode trazer vários inconvenientes, como exigência de reserva antecipada, limitações para a mudança de vôos, devolução da passagem, número de vôos, operação em aeroporto mais distante. De maneira geral, as restrições pesam mais aos passageiros com menor flexibilidade e aos que não planejam suas viagens com antecedência. O viajante precisa de uma boa dose de paciência para ligar para as empresas aéreas, pois os atendentes das centrais telefônicas muitas vezes dão informações incompletas e até erradas. Se for mal atendido, o passageiro deve ligar novamente e tentar outro atendente ou até chamar o supervisor. Nas matérias a seguir, seguem os resultados da pesquisa sobre as vantagens e desvantagens das principais ofertas entre as oito empresas pesquisadas. Veja a comparação das tarifas: Companhia aérea Telefone** São Paulo-Rio* São Paulo-Salvador* São Paulo-Recife* São Paulo-Fortaleza* São Paulo-Porto Alegre* Fly (0xx11) 256-9333 R$ 49,00 Não opera R$ 289,00 R$ 309,00 Não opera Gol (0300) 789-2121 R$ 79,00 R$ 244,00 R$ 295,00 Não opera R$ 189,00 Nacional (0xx11) 3155-1400 Não opera R$ 281,00 Não opera R$ 249,00 Não opera Rotatur/BRA (0xx11) 256-0700 Não opera R$ 260,00 R$ 297,00 R$ 385,00 R$ 155,00 TAM (0800) 123-100 R$ 78,00 R$ 257,00 R$ 313,00 R$ 340,00 R$ 216,00 Transbrasil (0800) 151-151 R$ 107,00 R$ 349,00** R$ 426,00** R$ 468,00** R$ 211,00 Varig (0xx11) 5091-7000 R$ 165,00 R$ 308,00 R$ 376,00 R$ 411,00 R$ 256,00 Vasp (0800) 998-277 R$ 121,00 R$ 257,00 R$ 313,00 R$ 343,00 R$ 214,00 * Todas os preços referem-se a um trecho (passagem só de ida), sem a taxa de embarque e na tarifa promocional com o maior desconto oferecido por cada empresa. Essas passagens estão sujeitas a várias restrições, que, assim como as promoções, podem sofrer alteração a qualquer momento. ** Para o trecho assinalado, a empresa já não aceita mais reservas na tarifa mais econômica (com 50% de desconto) oferecida para viagens no mês de julho. A opção apresentada é a mais barata disponível (com 35% de desconto) e precisa ser reservada com 7 dias de antecedência. *** As seguintes empresas também aceitam reservas pela Internet: www.voegol.com.br www.nacionalreservas.com.br www.tam.com.br www.transbrasil.com.br www.varig.com.br www.vasp.com.br