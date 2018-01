Fernão Bracher deixa presidência do Itaú BBA O presidente executivo do Itaú BBA, Fernão Bracher, deixará o cargo no final deste mês. O posto será assumido por seu filho e atual vice-presidente superintendente da instituição, Candido Bracher. "Está na hora de mudar. As coisas maturaram, os tempos são novos, existem novas técnicas bancárias e os moços estão mais aptos a aproveitar isso", disse Fernão. Após sair da presidência executiva, o que será formalizado na reunião do conselho de administração do Banco Itaú Holding Financeira deste mês, Fernão se tornará membro do conselho do Itaú BBA. Atualmente, o executivo já atua como conselheiro do Itaú Holding, função que manterá. Fernão também tem intenção de se dedicar à Educação. "Tenho vocação pelas coisas de interesse público e verei o que de melhor posso fazer nessa área", afirmou, destacando que a Educação é uma área muito importante no País, para a qual pode dar "grande contribuição". Hoje, ele já está envolvido em projetos do grupo Itaú na área educacional. Fernão Bracher tem 70 anos e há 44 anos trabalha no setor financeiro. Seu primeiro emprego foi aos 26 anos, no Banco da Bahia. Apesar de deixar a presidência do Itaú BBA, ele mantém a sua participação acionária no capital do banco. O futuro presidente do Itaú BBA, Candido Bracher, assumirá o posto vislumbrando dois grandes desafios: de um lado, enfrentar as mudanças do mercado, em função da maior estabilidade econômica e da inserção do País no cenário mundial; do outro, administrar um banco que vem crescendo expressivamente e que já tem uma base de ativos no total de R$ 25 bilhões. Segundo Candido, a mudança na presidência não significa uma ruptura na estratégia traçada pela instituição. "Estou no banco há 17 anos e darei continuidade ao trabalho que vem sendo feito." Ele afirmou que o foco da instituição continuará voltado ao desenvolvimento de produtos e serviços para os maiores grupos empresariais do País. De acordo com o executivo, há uma tendência de queda na demanda das grandes corporações por crédito, o que deverá ser compensado com a oferta de novos produtos. "A receita do banco está deixando de se concentrar nos empréstimos para passar aos serviços comissionados." Candido Bracher tem 46 anos, sendo que há 24 anos trabalha como executivo bancário. A indicação dele à presidência do Itaú BBA não estava prevista no acordo de acionistas fechado entre o BBA e o Itaú na associação estabelecida há dois anos. Pelo acordo de acionistas, a substituição de Fernão Bracher seria feita por um executivo de comum acordo pelas duas instituições, sendo que o novo presidente poderia ser do Itaú ou do BBA. "O Candido conquistou o espaço naturalmente por conta do trabalho desenvolvido no banco", afirmou Roberto Setubal, presidente do Itaú Holding Financeira. Setubal destacou que a saída de Fernão Bracher foi uma decisão pessoal, e não motivada pelo Itaú.