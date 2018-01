Ferrovias não devem atrair investidores Para o mercado, nenhum projeto de nova ferrovia vai atrair investidores neste ano. Segundo um investidor do setor, que não quer ser citado, algumas razões alimentam essa certeza. A primeira é que o volume de recursos envolvido na construção de ferrovias, do zero, é gigantesco. Exemplo: o governo quer oferecer neste ano a concessão da Ferrogrão. Com 1,2 mil km de extensão, ela vai de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, às margens do Rio Tapajós, e tem investimento previsto de R$ 10 bilhões. O estudo de viabilidade da Ferrogrão foi contratado pelas empresas Amaggi, Bunge, Cargill e Dreyfus, o que leva o governo a interpretar que o projeto vai vingar. No entanto, na avaliação do investidor, neste momento, as condições do mercado não justificariam um aporte dessa magnitude.