Fertilidade e frustração resumem Brasil, diz <i>Economist</i> A revista britânica The Economist publica nesta quinta-feira, 12, um relatório especial sobre o Brasil, em que defende que o maior inimigo do País é um Estado pesado, que precisa se desvencilhar da burocracia e administrar melhor impostos, pensões e leis de trabalho. "Fertilidade e frustração resumem o estado do Brasil hoje em dia", diz a reportagem especial de 14 páginas da revista. "O país está explodindo com commodities cobiçadas pelas economias crescentes da Ásia, de soja a minério de ferro. Nenhum outro país está mais bem colocado para lucrar com a histeria mundial por biocombustíveis. No entanto, o Brasil se recusa a crescer em sintonia com as expectativas de seus 188 milhões de habitantes." O relatório, intitulado "Land of promise" (ou "Terra da promessa"), analisa as razões pelas quais o Brasil não vai tão bem quanto poderia e diz que a nação é "um campo de batalha entre o progresso e a inércia". O texto cita problemas como a violência nas grandes cidades e a crise do setor aéreo, mas diz que o País está "em meio a uma vagarosa metamorfose em sua economia, sua sociedade e seu governo". Segundo a Economist, o Brasil é grande, democrático e rico em recursos, mas ainda assim cresceu meros 3,3% nos últimos quatro anos comparados a uma média de 7,3% dos países em desenvolvimento como um todo. ´Excessos´ Uma das principais razões para isso seriam os "excessos" do Estado que já se transformaram em uma dívida pública de cerca de 45% do Produto Interno Bruto (PIB). A solução, diz a revista, estaria em uma longa série de reformas que passariam por uma revisão dos impostos, das leis de trabalho, do papel do Estado e do Banco Central, além de uma liberalização maior do comércio e uma flexibilização dos gastos do governo. De acordo com a revista, o governo gasta dinheiro principalmente em três setores: "pensões, transferências para outras instâncias do governo e sua própria burocracia. Em nenhuma destas áreas, o gasto é eficiente ou justo". O relatório também critica o fato de funcionários públicos receberem "mais do que o dobro dos trabalhadores no setor privado" e terem "uma vida mais fácil", além de contarem com segurança no emprego. Mas segundo a Economist, "há muitos lobbies interessados em manter o sistema como está". Outro grave problema do País seria a dificuldade de se abrir um negócio, o que "requer, em média, 17 procedimentos e 152 dias". Isso coloca o Brasil em 115º lugar em um ranking com 175 países. Corrupção Os escândalos do mensalão e dos sanguessugas também foram mencionados na reportagem: "Talvez os políticos se comportem assim porque sua ligação com os eleitores é tênue". "Os partidos são fracos, alianças feitas antes das eleições são desfeitas e refeitas no dia seguinte e os eleitores têm pouca ligação com seus congressistas. Idéias mal entram em discussão, muito menos ideologia", diz a The Economist. Mas apesar de o Brasil "sufocar negócios, abandonar crianças e desperdiçar dinheiro", para a revista, o País está "transbordando com experiências promissoras e iniciativas bem-sucedidas". Só faltaria colocá-las em uma produção em massa. No entanto, depois de dizer que um progresso impressionante já foi feito, a revista cita a educação como o maior obstáculo para as ambições do Brasil. A reportagem cita uma pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 40 países, em que o Brasil ficou em último lugar em matemática e entre os piores nos testes de leitura. Para a revista, o Brasil gasta pouco com educação, mas o pior é que "muito desse dinheiro é desperdiçado". Com professores "pouco qualificados e sobrecarregados" e pais "que vêem a escola como um lugar para deixar as crianças", mudanças só vão acontecer, segundo a Economist, quando os cidadãos começarem a exigir mais das escolas, e os eleitores, dos políticos.