Fevereiro começa com fluxo cambial positivo de US$ 345 mi

O fluxo cambial no mês de fevereiro até dia 6 ficou positivo em US$ 345 milhões. Em igual período do ano passado, o fluxo cambial também estava positivo, mas em US$ 1,671 bilhão, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. Até dia 6, o fluxo comercial (balança comercial) apresentou superávit de US$ 246 milhões, decorrente de exportações de US$ 2,515 bilhões e importações de US$ 2,269 bilhões. Na conta financeira, houve ingresso líquido de US$ 99 milhões no mês até dia 6, fruto de entradas totais de US$ 4,048 bilhões e saídas de US$ 3,949 bilhões. No ano até dia 6 de fevereiro, o fluxo cambial segue negativo, em US$ 2,673 bilhões, com fluxo comercial positivo de US$ 778 milhões e déficit pelo segmento financeiro de US$ 3,451 bilhões. Segundo o BC, em igual período do ano passado, o fluxo cambial estava negativo em US$ 686 milhões.