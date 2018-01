Fevereiro tem fluxo cambial negativo em US$ 9,294 bilhões

BRASÍLIA - Depois de registrar entradas líquidas de US$ 1,475 bilhão em janeiro, o fluxo cambial brasileiro volta para o terreno negativo no segundo mês de 2016, com remessas US$ 9,294 bilhões maiores do que as entradas. Esta é a maior saída mensal desde dezembro de 2014, quando os envios líquidos somaram US$ 14,050 bilhões. Também é a maior remessa líquida para o mês desde que o Banco Central começou a colher os dados válidos até hoje, em janeiro de 1982, há 34 anos.

Vale destacar, no entanto, que no último mês de todos os anos é comum verificar saídas maiores do que entradas de dólares no País por causa do movimento típico de envio de lucros e dividendos de empresas instaladas no Brasil para suas matrizes no exterior. O resultado de fevereiro, portanto, é totalmente atípico, e justifica o anúncio de leilões de linha com recursos novos marcados para hoje no valor de US$ 2 bilhões. Ainda segundo dados do Banco Central divulgados há pouco, o resultado dos primeiros quatro dias úteis de março ficou positivo em US$ 994 milhões.

O envio de dólares pelo canal financeiro no mês passado foi de US$ 11,231 bilhões, resultado de entradas no valor de US$ 28,566 bilhões e de saídas no total de US$ 39,797 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. No caso do início deste mês, houve uma inversão da tendência vista nas últimas semanas: o fluxo financeiro ficou no azul em US$ 1,715 bilhão, com ingressos de US$ 10,805 bilhões e saídas de US$ 9,090 bilhões.

Já no comércio exterior, o saldo de fevereiro ficou positivo em US$ 1,936 bilhão, com importações de US$ 9,155 bilhões e exportações de US$ 11,092 bilhões. Nas exportações do mês passado, estão incluídos US$ 1,997 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,229 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,865 bilhões em outras entradas. Nos primeiros quatro dias de março, o canal comercial foi responsável pela saída de US$ 721 milhões, com as importações de US$ 2,578 bilhões e exportações de US$ 1,857 bilhão. Nestes dias, o ACC foi de US$ 406 milhões, o PA de US$ 495 milhões e outras entradas de US$ 956 milhões.