FGC zera operações de compra de carteira de crédito Com as condições de liquidez normalizadas no sistema financeiro, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) zerou este mês totalmente as operações de compra de carteira de crédito realizadas ao longo do último ano, período em que a crise financeira internacional exigiu ações emergenciais para destravar o sistema. Segundo o diretor executivo do FGC, Antonio Carlos Bueno de Camargo e Silva, as carteiras compradas como uma forma de injetar liquidez nas instituições que passaram a ter dificuldade em captar recursos no exterior e também no Brasil foram recompradas por grandes bancos. Mas, em muitos casos, as carteiras foram retomadas por seus antigos proprietários. "Muitas instituições que tiveram de vender suas carteiras puderam recomprá-las quando a liquidez se normalizou, o que mostra que o problema não foi de risco de crédito, mas apenas de liquidez", afirma.