FGST: negociações serão retomadas no dia 29 A próxima reunião entre os representantes das centrais sindicais e o ministro do Traballho, Francisco Dornelles, para discussão sobre o critério de pagamento das perdas ocorridas nos saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nos planos Verão (janeiro de 1989) e Collor 1 (março de 1990) só irá ocorrer a partir do dia 29. Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), os trabalhadores têm direito à reposição total de 68,69%. Na quinta-feira, o ministro afirmou ao presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício, que deverá apresentar no encontro uma nova proposta às centrais sindicais. Na semana passada, as centrais rejeitaram o critério apresentado pelos técnicos do governo. Por ele, a alíquota de recolhimento para as empresas aumentaria de 8% para 8,5% e, ao mesmo tempo, haveria uma redução de 8% para 7,5% do crédito na conta do trabalhador. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, afirmou que a entidade não pode aceitar nenhuma proposta que implique aumento de tributo ou a criação de novos impostos. Para o presidente da Social Democracia Sindical (SDC), Enílson Simões de Moura, o Alemão, não é justo que, com a redução de meio ponto porcentual no crédito na sua conta vinculada, o trabalhador pague uma dívida para ele mesmo.