FGTS: 29,24% bancos passaram informações à Caixa A Caixa Econômica Federal entregou ao Ministério do Trabalho e Emprego nesta quinta-feira a relação dos bancos que deixaram de repassar à Caixa, até o dia 31 de janeiro passado, as informações cadastrais e financeiras necessárias ao cálculo do complemento de atualização monetária determinada pela Justiça em relação às contas vinculadas do FGTS. A Caixa recebeu, até 31 de janeiro, 11,14% das informações cadastrais citadas. Na mesma comunicação, foi informado ao Ministério do Trabalho e do Emprego que, até as 10h desta quinta-feira, 29,24% das informações haviam sido entregues à Caixa. As instituições que não cumprirem a determinação e perderem o prazo poderão ser multadas pelo Ministério do Trabalho em valores que corresponderão a 10% dos saldos das contas vinculadas a cada banco.