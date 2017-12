FGTS: adiada decisão sobre limites de crédito O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) adiou a votação de proposta para ampliar os limites de crédito para compra e produção de imóveis. A medida seria votada em reunião ordinária no final de maio, mas o encontro foi cancelado e fontes do Conselho acreditam que a decisão seja analisada apenas no final deste mês. Desde que passou a vigorar, em 1º de abril, o novo salário mínimo de R$ 180, a construção civil tenta elevar os limites de crédito imobiliário com recursos do FGTS. Segundo as normas, as operações são determinadas por faixas salariais. No caso de crédito para o comprador, o limite é de 20 salários mínimos. Mas, apesar do reajuste do salário, o Conselho Curador continua atuando com operações baseadas no valor antigo. Assim, os financiamentos atendem famílias com renda de até R$ 3,02 mil. Se o limite se baseasse no novo salário-mínimo, passaria para R$ 3,6 mil. Os construtores também reivindicam a revisão do crédito imobiliário para produção. Atualmente, o teto é R$ 50,407 mil e o setor deseja cerca de R$ 60 mil.