FGTS: apesar de críticas centrais esperam acordo Apesar da declaração do ministro do Trabalho Francisco Dornelles de que o governo desistirá de negociar o acordo de pagamento da correção contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), caso a questão não seja resolvida até o final do mês, os dirigentes das centrais sindicais acreditam que se chegará a um consenso sobre o assunto na reunião que terão amanhã com o ministro. É unânime a avaliação entre os dirigentes das três principais centrais do País - Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e Força Sindical - que o governo vai perceber que a negociação é a única saída. O presidente da CUT, João Felício, afirma que as entidades trabalharam para fazer uma pauta de negociações bastante flexível e por isso não vão aceitar "de jeito nenhum que se tire dinheiro do bolso do trabalhador", referindo-se à proposta do governo de reter uma parte da multa de 40% sobre o saldo do FGTS que o empregador é obrigado a pagar ao funcionário dispensado sem justa causa. "É o governo que deve para o trabalhador e não o contrário." Quanto à polêmica de que o Tesouro não pode arcar com os custos do pagamento, Felício diz que "nenhuma central acha que o Tesouro deve pagar tudo de uma vez", tanto é que os sindicatos estarão oferecendo, na proposta de amanhã, alternativas sobre a fonte dos recursos. Segundo o documento, governo e empresários terão de abrir mão de alguns pontos para que a verba apareça. "Não há qualquer preconceito por parte das centrais em jogar também um pouco da responsabilidade ´nas costas´ dos empresários, já que o Fundo beneficia a todos, direta ou indiretamente", afirma o secretário de políticas educacionais da CGT, Airton Ghiberti. De acordo com Ghiberti, o governo alega que o Fundo é privado porque é gerenciado pela Caixa Econômica Federal e as contas são dos trabalhadores. Assim, correria o risco de quebrar se tivesse de fornecer os recursos. "Quebrar o Fundo não é interessante para ninguém. O curioso é que, para o governo, o Fundo é privado na hora de efetuar os pagamentos, mas público na hora de receber os depósitos." Tanto Ghiberti quanto Felício afirmam que, em 1995, o governo não hesitou em socorrer os bancos com o Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro (Proer), alegando o dever de proteger os correntistas. "Agora, o dever é de proteger o trabalhador", diz ele, acrescentando que se o governo tiver uma posição intransigente no encontro desta terça-feira, as diretorias dos sindicatos devem reunir-se amanhã mesmo para discutir a realização de manifestações.