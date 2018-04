FGTS arrecada 32% menos no semestre

Desastres naturais e o impacto da crise econômica mundial no mercado de trabalho fizeram com que a arrecadação líquida do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) despencasse 32,35% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2008. A queda só não foi maior graças à arrecadação bruta recorde de R$ 4,474 bilhões em junho - desconsiderando meses de janeiro e dezembro, que são influenciados pelo 13º salário. Nos seis primeiros meses do ano, a diferença entre a arrecadação bruta e os saques foi de R$ 2,3 bilhões. O vice-presidente de Fundos de Governo da Caixa Econômica Federal, Wellington Moreira Franco, explicou que o recuo da arrecadação líquida está diretamente relacionado ao saque de R$ 1,3 bilhão feito por trabalhadores que sofreram com as chuvas que caíram no ano passado em Santa Catarina. Mas, para Moreira Franco, o dado de junho indica que o pior já passou e a expectativa é de que a arrecadação líquida cresça 4,6% neste ano em relação a 2008, atingindo R$ 6,3 bilhões. "Em março, ficamos apreensivos porque a arrecadação líquida do fundo foi negativa. O número de junho nos deu alegria e tranquilidade", afirmou, acrescentando que um dos maiores temores era o agravamento da crise econômica. Segundo ele, o valor da arrecadação bruta "foi extremamente alto e reflete a melhora da economia". "O País está conseguindo sair da crise e o FGTS expressa isso", comemorou Moreira Franco. De outro lado, os saques atingiram R$ 4,146 bilhões.O Fundo de Garantia é um dos principais financiadores dos programas do governo na área de habitação, saneamento básico e transporte público. Uma forte redução de sua arrecadação poderia colocar em risco a execução de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e também do "Minha Casa, Minha Vida". No orçamento do FGTS deste ano, está prevista a liberação de R$ 26,5 bilhões para financiar projetos de habitação, saneamento básico e transporte urbano. Desse total, foram emprestados R$ 18,9 bilhões. Considerando essa e outras iniciativa, Moreira Franco ressaltou que, somente no primeiro semestre, o FGTS injetou na economia R$ 33,4 bilhões, fundamental para estimular o crescimento em um ano de crise. O aumento de 4,6% na arrecadação líquida deste ano está relacionado à previsão de retomada da economia no segundo semestre. Pelos cálculos da Caixa, a arrecadação líquida do Fundo de Garantia deve fechar o ano em R$ 6,3 bilhões, refletindo uma arrecadação bruta de R$ 56 bilhões e previsão de saques de R$ 49 bilhões. Com esse desempenho, a tendência é de que os recursos do trabalhador sejam ainda mais cobiçados por governo e iniciativa privada. "Mas isso é natural", observou o vice-presidente. A Caixa informou ainda que, somente no primeiro semestre, o FI-FGTS, fundo de investimento com o dinheiro do trabalhador para viabilizar obras de infraestrutura, desembolsou R$ 2 bilhões. No acumulado desde a criação do fundo, em junho do ano passado, foram disponibilizados R$ 11,2 bilhões. "Já está faltando dinheiro", disse o vice-presidente. De acordo com ele, já há uma discussão no Conselho Curador do FGTS para resolver o problema. A disponibilidade do FI-FGTS é de R$ 17 bilhões.